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12 июня 2021, 11:02 13

В Киеве нужно установить новые правила размещения МАФов - депутат Владислав Трубицын

12 июня 2021, 11:02 13
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Новые правила размещения МАФов – это революционный способ по наведению порядка в Киеве

Об этом заявил председатель Постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства Владислав Трубицын.

Он напомнил, что уже не 90-е годы, когда не было порядка и контроля. Пришло новое время - пора работать цивилизованно. Для торговли есть ТРЦ, рынки и специальные точки по продаже товаров.

Киев - это европейский город и в нем не должно быть хаотичного нашествия временных сооружений. Такого нет ни в одной европейской стране!" - сказал Владислав Трубицын.

Цель, заявил он, одна – сделать Киев чище, комфортнее, и чтобы МАФы были размещены законно и имели определенный архитип.

Право размещать МАФы будет продаваться только через систему Prozorro, обеспечивая справедливый и равный доступ всем предпринимателям", - сказал он.

Но размещение МАФов будет запрещено неподалеку от станций метро, остановок общественного транспорта, школ и детсадов, в подземных переходах и возле памятников архитектуры.

Кроме того, отметил Владислав Трубыцин, в столице будет урегулирован порядок размещения дебаркадеров, которые стоят на Днепре как попало. Люди не могут попасть к водоемам, так как дебаркадеры часто стоят в рекреационных зонах.

Благодаря новым правилам, наконец-то, будет наведен порядок. Ничего подобного в столице не было 20 лет, а люди хотят жить комфортно", - подытожил он.

Напомним, ранее Трубицын сообщал, что столичную Оболонь очистят от незаконных МАФов.

промышленность природа ТРЦ предприниматели Владислав Трубицын МАФ

 
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