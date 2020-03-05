Шмыгаль назначил себе пресс-секретаря

Пресс-секретарем новоизбранного премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля стала Виктория Пода

Фото: kmu.gov.ua

Пресс-секретарем новоизбранного премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля стала Виктория Пода

Об этом сообщает RegioNews.

Отметим, пресс-секретарем Алексея Гончарука была Диана Давитян.

Напомним, 4 марта Верховная Рада проголосовала за отставку премьера Алексея Гончарука и назначение нового премьер-министра Дениса Шмыгаля по предложению президента.

После этого ВР проголосовала за новый состав Кабинета министров.