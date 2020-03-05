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05 марта 2020, 12:46 17

Шмыгаль назначил себе пресс-секретаря

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05 марта 2020, 12:46 17
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Пресс-секретарем новоизбранного премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля стала Виктория Пода
Фото: kmu.gov.ua
Пресс-секретарем новоизбранного премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля стала Виктория Пода

Об этом сообщает RegioNews.

Отметим, пресс-секретарем Алексея Гончарука была Диана Давитян.

Напомним, 4 марта Верховная Рада проголосовала за отставку премьера Алексея Гончарука и назначение нового премьер-министра Дениса Шмыгаля по предложению президента.

После этого ВР проголосовала за новый состав Кабинета министров.


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