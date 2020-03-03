Депутаты рассмотрели более половины поправок к законопроекту о рынке земли

Во вторник, 3 марта Верховная Рада рассмотрела 724 поправки к законопроекту №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"

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Во вторник, 3 марта Верховная Рада рассмотрела 724 поправки к законопроекту №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"

Об этом сообщается на сайте парламента, передает RegioNews.

Таким образом, общее количество рассмотренных Радой поправок составило 2293 поправки, то есть более половины от 4018 внесенных.

Напомним, по состоянию на 21 февраля Верховная Рада рассмотрела более полутора тысячи правок к закону о рынке земли.

6 февраля ВР начала рассматривать правки к законопроекту о рынке земли.

13 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" (№2178-10), который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.