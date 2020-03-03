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03 марта 2020, 18:01

Конституционный Суд перенес рассмотрение закона о люстрации

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03 марта 2020, 18:01
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Конституционный Суд будет рассматривать дело о конституционности закона "Об очистке власти" на следующих заседаниях
Фото: flickr
Конституционный Суд будет рассматривать дело о конституционности закона "Об очистке власти" на следующих заседаниях

Об этом сообщила начальник управления коммуникаций КСУ Марьяна Гайовская, передает RegioNews.

"Большая палата Конституционного Суда во время закрытого заседания рассмотрела представление относительно конституционности закона "Об очистке власти", - заявила она.

По ее словам, рассмотрение этого дела будет продолжено во время следующих заседаний.

На прошлой неделе Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) окончательно отклонил жалобу Украины по поводу закона о люстрации. ЕСПЧ признал, что этот закон нарушает права человека.

Во вторник, 3 марта, Конституционный суд провел заседание, на котором рассматривалась жалоба на закон "Об очистке власти", также известный как закон о люстрации: под зданием суда проходил пикет.


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