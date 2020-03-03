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03 марта 2020, 17:38 3

Верховная Рада может отправить в отставку генпрокурора Рябошапку

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03 марта 2020, 17:38 3
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В среду, 4 марта, есть большая вероятность, что Верховная Рада будет рассматривать вопрос об отставке генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки
Фото: Андрей Гудзенко
В среду, 4 марта, есть большая вероятность, что Верховная Рада будет рассматривать вопрос об отставке генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки

Об этом изданию "Буквы" сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура, передает RegioNews.

"Скорее всего, Рябошапка пойдет завтра в отставку. Подписи уже собраны под постановлением", - отметил Качура.

Он отметил, что депутаты могут только признать отчет генпрокурора неудовлетворительным и ждать аудита, иначе он может обжаловать свое увольнение в суде.

Также по данным СМИ, 3 марта в Верховной Раде группой депутатов уже зарегистрирован проект постановления № 3154 о недоверии генеральному прокурору.

Его полного текста пока нет, а сам проект передан на рассмотрение руководству Рады.

Напомним, министром энергетики и угольной промышленности Украины может стать Григорий Плачков, председатель Государственной инспекции ядерного регулирования Украины


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