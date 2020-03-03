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03 марта 2020, 16:59 14

У президента нет другого выбора, кроме как уволить Гончарука – политолог

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03 марта 2020, 16:59 14
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У Владимира Зеленского после анонса изменений в Кабмине уже нет другого выбора, кроме как уволить Алексея Гончарука с должности премьер-министра. Любой другой вариант покажет слабость президента
Фото: Алексей Гончарук/Telegram
У Владимира Зеленского после анонса изменений в Кабмине уже нет другого выбора, кроме как уволить Алексея Гончарука с должности премьер-министра. Любой другой вариант покажет слабость президента

Об этом пишет политолог Кирилл Молчанов на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

"У президента уже нет особого выбора. Народ уже прослышал, что Гончарука наконец-то выкинут вместе с его самокатом. И возрадовался. Теперь отказ снести премьера покажет только слабость как лично Владимира Зеленского, так и созданной ним вертикали. В нашей стране шаг назад означает слабость, а не гибкость. А слабости президентам не прощают", - считает эксперт.

Также он указывает, как именно через СМИ Президенту и обществу пытаются навязать мысль, что сейчас не стоит увольнять Гончарука.

"Сегодня начался цирк. Сначала по удивительному совпадению, оказалось, что коронавирус уже в Украине (ждем массовые комментарии экспертов, что в такой ситуации снимать премьера нельзя). Затем появились сообщения, что МВФ якобы не будет сотрудничать с новым премьером (вопросом "с чего вдруг" у нас как обычно никто не задался). Потом понеслись сплетни, что сразу несколько послов требуют встречи с Владимиром Зеленским (ждем объяснения для непонятливых якобы Европа и Штаты выступают за сохранение распрекрасного Гончарука). В общем "соросята" наконец-то сняли розовые очки и поняли, что Зеленский не шутит и что посылать его просто так не получится", - уверен Молчанов.

Напомним, Владимир Зеленский собирает нардепов на внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта. Предполагается, что будут рассмотрены несколько проектов законов и вопрос о Кабинете министров.

СМИ писали, что министр развития общин и территорий Украины, вице-премьер-министр Денис Шмигаль может возглавить новое правительство.

Позже стало известно, что на внеочередном заседании парламента 4 марта, кроме возможной замены премьер-министра, Рада может осуществить 4 ротации в правительстве.

Голосование по отставке генерального прокурора Украины на внеочерендной сессии Верховной Рады 4 марта может и состояться, но вряд ли будет успешным.


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