Бывшего командира "Айдара" Мельничука отпустили из-под стражи в Греции

Ранее задержанного в Греции народного депутата VIII созыва и екскомбата батальона "Айдар" Сергея Мельничука отпустили из-под стражи

Фото: facebook/SergiyMelnuchykKombatAidar

Ранее задержанного в Греции народного депутата VIII созыва и екскомбата батальона "Айдар" Сергея Мельничука отпустили из-под стражи

Об этом сообщает "Европейская правда", передает RegioNews.

Отмечается, что Мельничука освободили по решению прокурора на основании уведомления центрального органа Интерпола о приостановлении заявки России по задержанию Мельничука и его просмотр.