Вслед за Гончаруком Рада может уволить и министра финансов - СМИ

На внеочередном пленарном заседании 4 марта Верховная Рада Украины освободит министра финансов Оксану Маркаров от должности

Фото: facebook/minfin.gov.ua

На внеочередном пленарном заседании 4 марта Верховная Рада Украины освободит министра финансов Оксану Маркаров от должности

Как передает RegioNews, об этом НВ сообщили три осведомленных источника.

Как отмечается, в настоящее время обсуждается кандидатура Игоря Уманского, который был и.о. министра финансов в 2009 - 2010 годах в правительстве Юлии Тимошенко.

СПРАВКА: Маркарова возглавляет министерство с июня 2018 года после освобождения от должности министра финансов Александра Данилюка. Маркарова была его первым заместителем. 22 ноября 2018 года Рада назначила ее министром финансов.

Напомним, Владимир Зеленский собирает нардепов на внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта. Предполагается, что будут рассмотрены несколько проектов законов и вопрос о Кабинете министров.

СМИ писали, что министр развития общин и территорий Украины, вице-премьер-министр Денис Шмигаль может возглавить новое правительство.

Позже стало известно, что на внеочередном заседании парламента 4 марта, кроме возможной замены премьер-министра, Рада может осуществить 4 ротации в правительстве.

Голосование по отставке генерального прокурора Украины на внеочерендной сессии Верховной Рады 4 марта может и состояться, но вряд ли будет успешным.