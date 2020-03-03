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03 марта 2020, 15:11 32

Первый случай коронавируса в Украине: реакция соцсетей

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03 марта 2020, 15:11 32
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Третьего марта главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в Украине зафиксирован первый случай заболевания на коронавирус
Фото: Facebook
Третьего марта главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в Украине зафиксирован первый случай заболевания на коронавирус

Сообщается, что угрозы жизни пострадавшего пока нет. Врачи отрабатывают ближайшее окружение больного.

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что ситуация с зарегистрированным первым случаем заражения на коронавирус в Украине полностью контролируется.

В Украине на некоторое время внесли изменения в правила вызова скорой помощи и врачей, а в черновицких школах решили пока не объявлять карантин, а лишь не допускать к урокам детей с симптомами ОРВИ и гриппа.

Позже стало известно, что анализы украинца, у которого обнаружили коронавирус, будут отправлены в Лондон для окончательного подтверждения и внесения в статистику ВОЗ.

А тем временем украинцы в соцсетях с юмором, сарказмом и шутками отреагировали на первый подтвержденный случай заболевания на коронавирус в Украине.

Напомним, пограничники, которые проверяли больного коронавирусом, чувствуют себя хорошо. Никаких симптомов любой болезни у пограничников КПП "Порубное", которые пропускали больного на коронавирус, медики не обнаружили.


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