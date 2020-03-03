Первый случай коронавируса в Украине: реакция соцсетей

Третьего марта главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в Украине зафиксирован первый случай заболевания на коронавирус

Фото: Facebook

Третьего марта главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в Украине зафиксирован первый случай заболевания на коронавирус

Сообщается, что угрозы жизни пострадавшего пока нет. Врачи отрабатывают ближайшее окружение больного.

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что ситуация с зарегистрированным первым случаем заражения на коронавирус в Украине полностью контролируется.

В Украине на некоторое время внесли изменения в правила вызова скорой помощи и врачей, а в черновицких школах решили пока не объявлять карантин, а лишь не допускать к урокам детей с симптомами ОРВИ и гриппа.

Позже стало известно, что анализы украинца, у которого обнаружили коронавирус, будут отправлены в Лондон для окончательного подтверждения и внесения в статистику ВОЗ.

А тем временем украинцы в соцсетях с юмором, сарказмом и шутками отреагировали на первый подтвержденный случай заболевания на коронавирус в Украине.

Как видят себя продавцы гречки, соли и спичек после новости "В Украине зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом" pic.twitter.com/qPuGdcU3kV — Серый Кардинал (@slevo4kin) March 3, 2020

У Львові вже розмели антисептики - факт. Тепер біжімо за гречкою, сіллю і милом! Ну і на молебень, свічечку поставити. #коронавірус — Олег Бабій (@Gullit_87) March 3, 2020

Перший пацієнт з корововірусом в Чернівцях: https://t.co/WF4sUWi1Qy — Пан Zабафаній жівчікм (@DFENS3000) March 3, 2020

Напомним, пограничники, которые проверяли больного коронавирусом, чувствуют себя хорошо. Никаких симптомов любой болезни у пограничников КПП "Порубное", которые пропускали больного на коронавирус, медики не обнаружили.