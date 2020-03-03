Первый случай коронавируса в Украине: реакция соцсетей
Сообщается, что угрозы жизни пострадавшего пока нет. Врачи отрабатывают ближайшее окружение больного.
Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что ситуация с зарегистрированным первым случаем заражения на коронавирус в Украине полностью контролируется.
В Украине на некоторое время внесли изменения в правила вызова скорой помощи и врачей, а в черновицких школах решили пока не объявлять карантин, а лишь не допускать к урокам детей с симптомами ОРВИ и гриппа.
Позже стало известно, что анализы украинца, у которого обнаружили коронавирус, будут отправлены в Лондон для окончательного подтверждения и внесения в статистику ВОЗ.
А тем временем украинцы в соцсетях с юмором, сарказмом и шутками отреагировали на первый подтвержденный случай заболевания на коронавирус в Украине.
Как видят себя продавцы гречки, соли и спичек после новости "В Украине зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом" pic.twitter.com/qPuGdcU3kV— Серый Кардинал (@slevo4kin) March 3, 2020
У Львові вже розмели антисептики - факт. Тепер біжімо за гречкою, сіллю і милом! Ну і на молебень, свічечку поставити. #коронавірус— Олег Бабій (@Gullit_87) March 3, 2020
Перший пацієнт з корововірусом в Чернівцях: https://t.co/WF4sUWi1Qy— Пан Zабафаній жівчікм (@DFENS3000) March 3, 2020
Чернівці зараз.— Vasyl Holiney (@v_holiney) March 3, 2020
P. S Веду тред з епіцентру подій.#чернівці, #коронавірус pic.twitter.com/knBpsfZ6ty
Напомним, пограничники, которые проверяли больного коронавирусом, чувствуют себя хорошо. Никаких симптомов любой болезни у пограничников КПП "Порубное", которые пропускали больного на коронавирус, медики не обнаружили.
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