Кабмин провел массовую чистку министерств, агентств и госслужб

Правительство Украины накануне внеочередного заседания Верховной Рады, где возможно рассмотрение отставки премьер-министра, приняло ряд назначений и увольнений в государственных учреждениях - службах, агентствах, министерствах

Фото: facebook/KabminUA

Правительство Украины накануне внеочередного заседания Верховной Рады, где возможно рассмотрение отставки премьер-министра, приняло ряд назначений и увольнений в государственных учреждениях - службах, агентствах, министерствах

Как передает RegioNews, об этом сообщил народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

В частности, Кабмин назначил:

– заместителем в ГФС - Сергея Солодченко;

– председателем государственной социальной службы - Богдана Матвейчука;

– председателем государственного агентства водных ресурсов - Алексея Кузьменкова;

– первым заместителем председателя Государственного агентства резерва - Максима Тимохина;

– заместителем министра инфраструктуры - Илью Сагайдака;

– заместителем министра по вопросам европейской интеграции - Наталью Форсюк;

– заместителем министра социальной политики - Бориса Лебедцова;

– заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - Игоря Дядюру;

– государственным секретарем Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства - Александра Черных;

– председателем Государственной службы экспортного контроля - Александра Павличенко;

– председателем Государственного агентства развития туризма - Марьяну Олеськив;

– председателем Государственной службы труда - Игоря Дегнера;

– первым заместителем председателя Государственного агентства лесных ресурсов - Сергея Власенко.

– первым заместителем председателя правления ПАО "Надра Украины" - Сергея Паюка.

При этом Кабмин уволил:

– Максима Максименцева с должности заместителя председателя правления ПАО "Надра Украины";

– Станислава Ковалевского с должности заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды;

– Олега Коваля с должности заместителя министра социальной политики.

Напомним, также в Кабмине увольняли и назначали председателей РГА.

Владимир Зеленский собирает нардепов на внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта. Предполагается, что будут рассмотрены несколько проектов законов и вопрос о Кабинете министров. СМИ писали, что Денис Шмигаль может возглавить новое правительство.

Позже стало известно, что на внеочередном заседании парламента 4 марта, кроме возможной замены премьер-министра, Рада может осуществить 4 ротации в правительстве.

Голосование по отставке генерального прокурора Украины на внеочерендной сессии Верховной Рады 4 марта может и состояться, но вряд ли будет успешным.