Сохраняйте спокойствие: Гончарук отреагировал на появление коронавируса в Украине
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, передает RegioNews.
"Как и ожидалось, в Украине зафиксирован первый случай заболевания, вызванного новым коронавирусом. Подчеркиваю, государство готово оперативно реагировать и оказывать квалифицированную медицинскую помощь", - написал Гончарук.
Он также попросил сохранять спокойствие и получать информацию только из официальных источников.
Гончарук сообщил, что Правительство создало специальную информационную страницу со всей актуальной информацией о распространении коронавируса в мире и действиях властных структур.
Напомним, в Украине официально подтвержден первый случай коронавируса. Больной попал в инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы в субботу, 29 февраля. Грипп у него не подтвердился, поэтому анализы отправили в Киев в Центр общественного здоровья.
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