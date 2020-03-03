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03 марта 2020, 12:26 1

Украинским министрам будут помогать специалисты по цифрофизации - Кабимн

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03 марта 2020, 12:26 1
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Кабинет министров Украины издал постановление, согласно которому в министерствах и других центральных органах исполнительной власти вводится должность заместителя руководителя по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации (CDTO)
Фото: mkms.gov.ua
Кабинет министров Украины издал постановление, согласно которому в министерствах и других центральных органах исполнительной власти вводится должность заместителя руководителя по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации (CDTO)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram канал министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Как отметил министр, CDTO - это Chief Digital Transformation Officer, то есть руководитель цифровой трансформации.

"Прошлым летом мы активно работали над видением цифровой трансформации Украины. Одним из главных барьеров, после кристаллизации целей, был такой: у нас нет эффективной организационной структуры на уровне страны. И сегодня мы создали министерство, получили статус вице-премьера для координации проектов внутри других министерств, создали комитет в Верховной Раде ... и в конце концов сегодня приняли постановление в Кабмине с CDTO ", - сообщил Федоров.

По его словам, это будет профильный заместитель, и такая должность появится в каждом министерстве, областной администрации, госкомпании, агентстве и других центральных органах исполнительной власти.

Он уточнил, что в Херсонской ОГА и Харьковской мэрии в качестве пилотных решений уже есть первые CDTO, и это новый уровень менеджмента реализации государственной политики.

"Думаю, мы одни из первых в мире, кто начал реализовывать такой подход. Это новая профессия, новые возможности. О деталях направления CDTO будем много рассказывать и делиться потребностями. Уже готовим систему подбора менеджеров, обучение, адаптации, систему KPI", - уточнил Федоров.

Позже народный депутат Алексей Гончаренко также обнародовал фото соответствующего постановления.

Напомним, Владимир Зеленский собирает нардепов на внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта. Предполагается, что будут рассмотрены несколько проектов законов и вопрос о Кабинете министров.

СМИ писали, что Денис Шмигаль может возглавить новое правительство.

Позже стало известно, что на внеочередном заседании парламента 4 марта, кроме возможной замены премьер-министра, Рада может осуществить 4 ротации в правительстве.

Голосование по отставке генерального прокурора Украины на внеочерендной сессии Верховной Рады 4 марта может и состояться, но вряд ли будет успешным.


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