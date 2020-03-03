"Слуги" захотели уволить директора НАБУ
Как передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура.
По его словам, сейчас нет четко определенных оснований для увольнения главы НАБУ.
"Я подготовил законопроект, который предусматривает основания для отставки руководителя Национального антикоррупционного бюро. Это привлечение к административной ответственности за совершение коррупционного правонарушения. На сегодняшний день нет процедуры оснований... освободить его от занимаемых им обязанностей", - заявил Качура.
При этом он отметил, что глава НАБУ Артем Сытник сейчас внесен в реестр коррупционеров.
"Вместе с тем, у общества есть большой запрос на справедливость. Вопрос в том, что он работал вопреки системе. А сейчас все инструменты есть. Даже президент рекламировал горячую линию НАБУ, но ничего не произошло. Именно поэтому и родилось это постановление. Это политическое заявление всех народных депутатов, чтобы руководитель НАБУ задумался, что надо что-то менять в своей работе", - добавил депутат.
Напомним, правоохранительный комитет Верховной рады рассмотрел постановление об увольнении директора НАБУ Артема Сытника. По словам главы комитета Дениса Монастырского, по поводу законности данного постановления есть замечания.
- 13:17 03 марта Во Львовской области подготовили 150 мест для людей с подозрением на коронавирус
- 13:16 03 марта Международный экономический форум в Крыму перенесли из-за коронавируса
- 13:15 03 марта Через коронавирус могут измениться правила вызова врача и "скорой"
- 13:10 03 марта Правительство приняло решение продать единственного производителя соли в Украине "Артемсоль"
- 13:09 03 марта Житомирская область закупит 500 спецкостюмов на случай коронавируса
- 13:04 03 марта Скалецкая успокоила насчет первого случая коронавируса в Украине
- 12:15 02 марта Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
- 19:44 29 февраля Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
- 12:42 29 февраля Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
- 18:48 29 февраля Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
- 19:34 28 февраля Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
- 12:57 28 февраля В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус