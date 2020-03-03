"Слуги" захотели уволить директора НАБУ

Фракция "Слуга народа" подаст законопроект об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника

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Фракция "Слуга народа" подаст законопроект об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника

Как передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура.

По его словам, сейчас нет четко определенных оснований для увольнения главы НАБУ.

"Я подготовил законопроект, который предусматривает основания для отставки руководителя Национального антикоррупционного бюро. Это привлечение к административной ответственности за совершение коррупционного правонарушения. На сегодняшний день нет процедуры оснований... освободить его от занимаемых им обязанностей", - заявил Качура.

При этом он отметил, что глава НАБУ Артем Сытник сейчас внесен в реестр коррупционеров.

"Вместе с тем, у общества есть большой запрос на справедливость. Вопрос в том, что он работал вопреки системе. А сейчас все инструменты есть. Даже президент рекламировал горячую линию НАБУ, но ничего не произошло. Именно поэтому и родилось это постановление. Это политическое заявление всех народных депутатов, чтобы руководитель НАБУ задумался, что надо что-то менять в своей работе", - добавил депутат.

Напомним, правоохранительный комитет Верховной рады рассмотрел постановление об увольнении директора НАБУ Артема Сытника. По словам главы комитета Дениса Монастырского, по поводу законности данного постановления есть замечания.