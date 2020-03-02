Полиция расследует восемь уголовных дел из-за беспорядков в Новых Санжарах

В ходе расследования беспорядков возле медицинского центра "Новые Санжары" в Полтавской области десяти протестующим вручены подозрения в совершении уголовных преступлений, пятеро из них суд отправил под домашний арест

Фото: МВД

В ходе расследования беспорядков возле медицинского центра "Новые Санжары" в Полтавской области десяти протестующим вручены подозрения в совершении уголовных преступлений, пятеро из них суд отправил под домашний арест

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