Полиция расследует восемь уголовных дел из-за беспорядков в Новых Санжарах
Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Полтавской области, передает RegioNews.
В целом полиция расследует восемь уголовных производств по таким фактам как блокирование транспортных коммуникаций, захват транспортного предприятия, групповое нарушение общественного порядка, нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего, массовые беспорядки, призывы к совершению действий, которые угрожают общественному порядку.
Напомним, 20 февраля борт с эвакуированными украинцами из Уханя приземлился в Харькове.
Утром 20 февраля в Новых Санжарах люди вышли на митинг против заселения в санаторий эвакуированных украинцев из Китая. Позже сообщалось о столкновениях местных жителей с представителями правоохранительных органов.
В сети появилось видео, на котором видно, что автобус с эвакуированными украинцами из китайской провинции Ухань, где сейчас свирепствует опасный коронавирус, неизвестные забросали камнями.
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