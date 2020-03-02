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02 марта 2020, 19:55 1

Полиция расследует восемь уголовных дел из-за беспорядков в Новых Санжарах

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02 марта 2020, 19:55 1
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В ходе расследования беспорядков возле медицинского центра "Новые Санжары" в Полтавской области десяти протестующим вручены подозрения в совершении уголовных преступлений, пятеро из них суд отправил под домашний арест
Фото: МВД
В ходе расследования беспорядков возле медицинского центра "Новые Санжары" в Полтавской области десяти протестующим вручены подозрения в совершении уголовных преступлений, пятеро из них суд отправил под домашний арест

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Полтавской области, передает RegioNews.

В целом полиция расследует восемь уголовных производств по таким фактам как блокирование транспортных коммуникаций, захват транспортного предприятия, групповое нарушение общественного порядка, нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего, массовые беспорядки, призывы к совершению действий, которые угрожают общественному порядку.

Напомним, 20 февраля борт с эвакуированными украинцами из Уханя приземлился в Харькове.

Утром 20 февраля в Новых Санжарах люди вышли на митинг против заселения в санаторий эвакуированных украинцев из Китая. Позже сообщалось о столкновениях местных жителей с представителями правоохранительных органов.

В сети появилось видео, на котором видно, что автобус с эвакуированными украинцами из китайской провинции Ухань, где сейчас свирепствует опасный коронавирус, неизвестные забросали камнями.


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