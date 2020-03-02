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02 марта 2020, 18:56 1

Четырех черкащан номинировали на Героя спортивного года Украины

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02 марта 2020, 18:56 1
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Черкащан Назара Чепурного, Анастасию Сапсай, Ивана Ткаченко и Никиту Руслова номинировали на звание "Герой спортивного года". Торжественная церемония состоится 9 марта в Киеве
Черкащан Назара Чепурного, Анастасию Сапсай, Ивана Ткаченко и Никиту Руслова номинировали на звание "Герой спортивного года". Торжественная церемония состоится 9 марта в Киеве

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на НОК Украины в Черкасской области.

Назар Чепурной – чемпион мира (упражнение на перекладине) и серебряный призер чемпионата мира (командные соревнования) среди юниоров по спортивной гимнастике, обладатель 3-х золотых (командные соревнования, вольные упражнения, упражнения на коне) и серебряной (упражнения на кольцах) наград ХV летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля (17 лет). Он представлен в номинации "Восходящая звезда”.

Анастасия Сапсай – чемпионка мира и II Европейских игр по самбо. Спортсменка представлена в номинации "Вместе с олимпийцами (неолимпийские виды спорта)".

Иван Ткаченко, Никита Руслов в составе мужской сборной команды по баскетболу 3х3 до 23 лет – серебряные призеры чемпионата мира U23. Они номинированы как "Лучшая команда по игровым видам спорта”.

Напомним, что Всеукраинская торжественная церемония "Герои спортивного года” - одно из самых главных спортивных событий года и награда традиционно присуждается лучшим спортсменам и тренерам.

Как сообщали RegioNews ранее, спортсмены из Кропивницкого Ярослав Ткач и Данила Назаренко в сентябре 2020 года поедут на чемпионат мира из единоборств.


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