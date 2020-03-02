В Николаевском облсовете планируют распустить фракцию "Батьківщина"

Экс-нардеп от партии "Народный фронт", а ныне новоизбранный глава областной организации "Батьківщина" Вадим Пидберезняк заявил о намерении распустить фракцию партии "Батьківщина" в областном совете

Экс-нардеп от партии "Народный фронт", а ныне новоизбранный глава областной организации "Батьківщина" Вадим Пидберезняк заявил о намерении распустить фракцию партии "Батьківщина" в областном совете

Об этом он заявил во время съезда партии 27 февраля, сообщает RegioNews со ссілкой на NikolaevPost.

Взамен распускаемой фракции планируют создать депутатскую группу "Николаевщина - наша "Батькивщина" под предводительством экс-депутата облсовета от партии "Европейская солидарность", а ныне депутата от "Батьківщини" Анатолия Катрича.

По мнению Пидберезняка, депутаты из фракции "Батьківщина" в облсовете перестали представлять интересы партии и выступать в оппозиции.

"Я вышел с инициативой роспуска фракции "Батькивщина" в областном совете по той причине, что далеко не все депутаты, я не говорю персонально, я не говорю за всех депутатов, то, с чем я столкнулся, что депутаты не были готовы быть в оппозиции, не были готовы озвучивать то, о чем говорила лидер партии Юлия Тимошенко, задачи ставила по поводу земли, по поводу работы в оппозиции", - сказал Пидберезняк.

Он отметил, что обсудил это решение с руководством партии. Кроме того, распустив фракцию, Пидберезняк хочет сформировать в облсовете депутатскую группу "Николаевщина — наша "Батькивщина", которую будет возглавлять Анатолий Катрич.

Этот депутат ранее был членом фракции "Европейская солидарность" (БПП), а позже перешел в ряды партии "Батьківщина". Сам Пидберезняк заявил, что создание депутатской группы даст возможность депутатам из разных партий присоединиться к нему.