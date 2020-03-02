На Черниговщине представили нового главу Куликовской РГА
Петр Ерко стал новым председателем Куликовской районной государственной администрации
Петр Ерко стал новым председателем Куликовской районной государственной администрации
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Черниговскую облгосадминистрацию.
Сегодня, 2 марта, председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко официально представил нового главу Куликовской райгосадминистрации Петра Ерка.
Петр Ерко – уроженец Куликовского района, вся его трудовая деятельность связана с этим регионом. Начал работать в Куликовской РГА в 1992 году специалистом І категории управления сельского хозяйства. Занимал различные должности органа исполнительной власти. С 2014 года работал первым заместителем председателя РГА. Избирался депутатом Куликовской районного совета трех созывов.
Новому руководителю поручили содействовать развитию бизнеса, создавать новые рабочие места, обеспечивать социальные программы.
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