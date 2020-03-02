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02 марта 2020, 18:28

На Черниговщине представили нового главу Куликовской РГА

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02 марта 2020, 18:28
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Петр Ерко стал новым председателем Куликовской районной государственной администрации
Петр Ерко стал новым председателем Куликовской районной государственной администрации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Черниговскую облгосадминистрацию.

Сегодня, 2 марта, председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко официально представил нового главу Куликовской райгосадминистрации Петра Ерка.

Петр Ерко – уроженец Куликовского района, вся его трудовая деятельность связана с этим регионом. Начал работать в Куликовской РГА в 1992 году специалистом І категории управления сельского хозяйства. Занимал различные должности органа исполнительной власти. С 2014 года работал первым заместителем председателя РГА. Избирался депутатом Куликовской районного совета трех созывов.

Новому руководителю поручили содействовать развитию бизнеса, создавать новые рабочие места, обеспечивать социальные программы.


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