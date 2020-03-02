У работника ВОЗ обнаружили коронавирус
У работника Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обнаружено заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19
У работника Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обнаружено заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19
Об этом сообщается в Твиттер организации передает RegioNews.
Как заявил руководитель ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, это сотрудник иранского подразделения организации.
Он отметил, что у сотрудника заболевание протекает в легкой форме.
Ранее двое работников итальянского офиса компании Амазон заразились коронавируса, их поместили на карантин. В Иране коронавируса заразились четыре депутата парламента.
Ранеее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что измерение температуры пассажиров, въезжающих в страну - это расходный и не эффективный способ борьбы с коронавирусом
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