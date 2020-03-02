В этом году пенсии повысят перед местными выборами

Повышение пенсий состоится перед местными выборами, которые состоятся 25 октября этого года

Фото: УНИАН

Повышение пенсий состоится перед местными выборами, которые состоятся 25 октября этого года

Министр соцполитики Юлия Соколовская подтвердила индексацию пенсий, информирует RegioNews. Об этом она написала в Facebook.

Індексація пенсій буде! А разом з нею - і нова стратегія зростання пенсій, яку урядова команда та депутатський корпус... Опубліковано Соколовська Юлія Понеділок, 2 березня 2020 р.

"Индексация пенсий будет! А вместе с ней - и новая стратегия роста пенсий, которую правительственная команда и депутатский корпус разработали по поручению президента Владимира Зеленского! Инициатива заключается в планомерном повышении выплат - уже к 2023 году размер средней пенсии вырастет на 1200 грн " - отметила Соколовская.

По ее словам, дополнительное повышение будет осуществляться в несколько этапов:

2020 - сначала старшие люди в возрасте от 80 лет (с учетом индексации уже в этом году их пенсии в среднем вырастут на 700 грн / мес.);

дальше - от 78 лет;

еще через год - 75 лет и т. д.

Кроме того, если парламент поддержит законопроект Минсоцполитики №2494, то уже начиная с этого месяца одинокие пенсионеры старше 80 лет будут получать еще одно пособие - на уход.

"Таким образом, мы увеличим выплаты для еще 100 тысяч наших пенсионеров, которые дополнительно ежемесячно получать по 670 грн", - написала Соколовская