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02 марта 2020, 17:58 3

На эвакуацию украинцев из Китая выделили 4,5 миллиона гривен

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02 марта 2020, 17:58 3
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На эвакуацию украинских и членов их семей из китайского города Ухань, которая состоялась 20 февраля, из бюджета Украины выделили 4,5 миллиона гривен
Фото: МВД Украины
На эвакуацию украинских и членов их семей из китайского города Ухань, которая состоялась 20 февраля, из бюджета Украины выделили 4,5 миллиона гривен

Об этом сообщило Министерство инфраструктуры в ответ на запрос hromadske, пишет RegioNews.

"... было выделено 4500 тысяч Гривен для осуществления эвакуации граждан Украины и членов их семей из зоны распространения коронавируса 2019-nCoV на территории Китайской Народной Республики (г.. Ухань)", - говорится в документе.

Там уточнили, что средства ведомству выделили из резервного фонда бюджета в соответствии с распоряжением Кабинета министров от 5 февраля.

Напомним, самолет авиакомпании SkyUp с эвакуированными из китайского города Ухань украинском и иностранцами утром 20 февраля приземлился в Харькове.

На борту находились 45 украинских и 27 иностранцев, а также экипаж и врачи. Отмечалось, что все здоровы и без симптомов коронавируса.


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