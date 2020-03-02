Для школ Херсонщины приобрели снятые с производства ноутбуки по завышенной цене

Полиция расследует завышение цен при закупке Группой централизованного хозяйственного обслуживания учебных заведений и учреждений образования Херсонской области (Группа ЦХОУЗУО) машин для обработки данных в ООО "БМС Техно" за 11,65 млн гривен

Фото: pexeles

Полиция расследует завышение цен при закупке Группой централизованного хозяйственного обслуживания учебных заведений и учреждений образования Херсонской области (Группа ЦХОУЗУО) машин для обработки данных в ООО "БМС Техно" за 11,65 млн гривен

Об этом говорится в постановлениях Херсонского городского суда от 19 февраля, сообщает RegioNews со ссылкой на Наші гроші.

Следователи установили, что в ноябре 2019 г. группа ЦХОУЗУО Херсонской области по результатам тендера заказала "БМС Техно" машины для обработки данных (аппаратная часть) (компьютерное оборудование (ноутбук) за 11,65 млн грн.

"БМС Техно" обязалось поставить 743 ноутбука, такое же количество компьютерных "мышей", а также наличие электронной информационно-образовательной системы "Мой класс".

Уже в декабре вся сумма за ноутбуки была перечислена "БМС Техно".

В соответствии со спецификацией к договору, стоимость одного комплекта компьютерного оборудования (ноутбук, манипулятор и электронная информационно-образовательная система ПО "Мой Класс") составила 15,68 тыс. грн.

Было приобретено ноутбуки Lenovo v130-15 ikb 81hn00xdra. По информации, содержащейся в интернет-магазинах, эти ноутбуки уже сняты с производства. Кроме того, рыночная стоимость такого ноутбука не превышает 9 тысяч грн.

Следователи также выяснили, что рыночная стоимость "мышей" марки "Maxxter mc-325" составляет 65 грн. Соответственно, общая стоимость 743 манипуляторов – 48,29 тыс. грн.

Электронная информационно-образовательная система "Мой класс" является онлайн ресурсом и используется при условии подключения интернета. Использование ресурсов сайта осуществляется как на бесплатной, так и на платной основе. Однако, в случае необходимости получения доступа ко всем предметам на сайте "Мой Класс", а также правильных ответов с шагами решения, возможно приобретение подписки на год, наивысшая стоимость которой 250 грн. Следовательно, при условии приобретения подписки "Мой Класс" для использования на 743 компьютерах, стоимость подписки должна составить 185,75 тысяч грн.

Следователи обратились в суд с ходатайством о предоставлении доступа к документам "БМС Техно" и Группы ЦХОУЗУО Херсонской области, а также к банковскому счету "БМС Техно". Суд ходатайство удовлетворил.