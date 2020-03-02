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02 марта 2020, 17:49 2

МИД сообщил детали рассмотрения дела ексдепутата Мельничука в Греции

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02 марта 2020, 17:49 2
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Дело бывшего народного депутата 8 созыва и екскомандира батальона "Айдар" Сергея Мельничука прокурор греческого города Салоники рассмотрит 3 марта
Фото: facebook/SergiyMelnuchykKombatAidar
Дело бывшего народного депутата 8 созыва и екскомандира батальона "Айдар" Сергея Мельничука прокурор греческого города Салоники рассмотрит 3 марта

Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, передает RegioNews

Отмечается, что по результатам данного рассмотрения будет принято решение о содержании его под стражей или освобождения.

"По состоянию на 14 часов 2 марта С.Мельничук переведен в Управление полиции м.Серрес. Начальник управления полиции заверил консула, что права С.Мельничука не нарушены, состояние здоровья удовлетворительное, наш гражданин обеспечен всем необходимым. 3 марта на 10 часов утра запланирована встреча с прокурором по г.Салоники, который рассмотрит дело задержанного и примет решение о мере пресечения о содержании под стражей или освобождение", - отметил Погорельцев.

По его словам, сейчас украинский консул вместе с переводчиком находится в управлении полиции и в ближайшее время в заведение должен прибыть адвокат с целью обсуждения вопросов завтрашней встречи с прокурором.

Сообщается, что представители местной полиции сотрудничают с консулом по делу Мельничука.

По информации Погорельцева, пока жена Мельничука вместе с ребенком находится в управлении полиции, и со стороны консульства Украины им предоставляется необходимое содействие и пособий

"Сейчас состояние здоровья госпожи Мельничук и ребенка нормальное, они обеспечены всем необходимым. Департамент консульской службы МИД, Консульство Украины в Салониках и посольство Украины в Греции держат дело на особом контроле", - заявил Погорельцев.

Напомним, бывшего командира батальона "Айдар", народного депутата 8 созыва Сергея Мельничука задержали на границе с Грецией по карте Интерпола, которую подала Россия.


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