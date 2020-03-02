Новым руководителем Волынской полиции стал Юрий Крошко
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на volyn.com.ua.
До сих пор Юрий Крошко был руководителем областного управления стратегических расследований, а ранее работал на высоких должностях в полиции Кировоградщины и Житомирщины областей.
Во время представления главы присутствовали председатель облгосадминистрации Юрий Погуляйко, прокурор Волыни Тарас Безрукий, руководители других силовых структур.
Справка: Юрий Крошко родился 25 августа 1977 года в Житомире.
В 1998 году окончил Национальную академию внутренних дел Украины.
Службу в органах внутренних дел начал с оперуполномоченного отдела по борьбе с преступностью Управления государственной службы борьбы с экономической преступностью УМВД Украины в Житомирской области.
В период с 1998 по 2018 годы работал на различных должностях в полиции Житомирской области и заместителем начальника управления в Кировоградской области.
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