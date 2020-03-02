Последний Ильич: под Полтавой до сих пор стоит памятник диктатору Ленину
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на LB.ua.
Памятник советской эпохи нашли в селе Веселый Подол Семеновского района Полтавской области. Местные говорят, что бетонный Ленин когда-то был памятником монументального искусства. Но несколько последних лет за ним никто не ухаживает: постамент и сама фигура быстро разрушаются.
Мнения жителей села разделилась: одни хотят, чтобы Ленина отправили на свалку, другие просят сохранить монумент как историческую память. Руководитель проекта "Декоммунизация. Украина” Вадим Поздняков рассказал, что местная власть обещала избавиться от монумента еще в январе. Напомним, что, согласно закону о декоммунизации, который вступил в силу весной 2015 года, памятники Владимиру Ульянову должны быть демонтированы, потому что он причастен к репрессиям украинского народа.
Как ранее сообщали RegioNews, в Каховке Херсонской области специалисты по охране достопримечательностей рассказали, почему сотрудники Института национальной памяти проявили некомпетентность в вопросе сноса "Легендарной тачанки".
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