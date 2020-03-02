В украинских супермаркетах ажиотаж на крупы и медицинские маски

Из-за дефицита медицинских масок в супермаркетах продают марлевые повязки, а также констатируют рост спроса граждан на крупы

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Из-за дефицита медицинских масок в супермаркетах продают марлевые повязки, а также констатируют рост спроса граждан на крупы

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", передает RegioNews.

"Действительно, сейчас ажиотажный спрос на медицинские маски. Они изготавливаются исключительно за пределами Украины, поэтому их импорт был временно приостановлен из-за повышенного спроса на продукцию у производителей. Сейчас готовим к вводу в ассортимент многократные марлевые повязки от украинского производителя, но их производство не может обеспечить весь повышенным спросом из-за того, что повязки шьются вручную ", - сообщила пресс-служба сети" Эпицентр К ".

Также представители компании заявили о том, что спрос на антисептики также высок.

В пресс-службе сети "Ашан" констатируют, что спрос вырос не только на маски и антисептики, но и на продажу лука, чеснока и цитрусовых.

"Ажиотаж действительно есть, но не такой высокий, как в аптеках, например. Дефицита товара у нас пока не наблюдается. Мы увеличиваем запасы масок на складах супермаркетов. Но в феврале, в традиционный период роста сезонных заболеваний, увеличиваем закупку масок, поэтому в нас пока есть достаточные объемы остатков этого товара на складах ", - сообщили в пресс-службе" Ашана ".

В то же время ритейлер допускает возможность возникновения проблем при заказе новых партий масок.

Как сообщалось, в центре Харькова китайский студент вышел на одиночный пикет в поддержку больных коронавируса.

На станциях киевского метро висят буклеты, в которых можно поинтересоваться, как уберечься от болезни. Также для предотвращения коронавируса в Киеве дезинфицируют общественный транспорт.