Разбила стекло и "посылала" медиков: в Крыму рассказали о пациентке, которая убегала от проверки на коронавирус
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Крым.Реалии.
"Мы по каждому случаю подаем внеочередное донесение в департамент здравоохранения, я сама его лично готовила по данной пациентке, там написано, что состояние удовлетворительное. Хотя сроки уже прошли, но дама, которая от нас удрала, должна еще раз сдать анализы", – рассказала журналистам главный врач больницы Инга Матяж.
Она отметила, что пациентка вела себя "не совсем культурно".
"Девушка оскорбляла моих сотрудников, все это зафиксировано в рапортах, все зарегистрировано у секретаря и все это мы предоставляли правоохранительным органам. В первый или второй день поступления она умудрилась разбить стекло в боксе, то есть хулиганила", – добавила Инга Матяж.
Ранее сообщалось, что в Севастополе объявили в розыск женщину, которая сбежала из инфекционной больницы, где она находилась на карантине для обследования на коронавирус. По информации медиков, у пациентки не было лабораторного подтверждения диагноза "коронавирус", но она "должна была пройти весь комплекс мероприятий и провести необходимое количество лабораторных исследований".
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