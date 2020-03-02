Тарифы на проезд пасажиров железнодорожным транспортом не возросли, - Владислав Криклий

Повышение тарифов на проезд было запланировано на 1 марта, однако соответствующий приказ Министерства инфраструктуры пока не согласован

Повышение тарифов на проезд было запланировано на 1 марта, однако соответствующий приказ Министерства инфраструктуры пока не согласован

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу министерства.



Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что поступления от пассажирских перевозок только на 43% покрывают расходы на их организацию. Кроме того, железная дорога не получает от государства финансирование на обновление вагонов. Также отмечается, что из бюджетов почти не предоставляется компенсация расходов на перевозку железнодорожным транспортом льготников - в прошлом году Укрзализныця перевезла льготников почти на 1,07 млрд грн, из которых получила лишь 136 млн грн компенсации (около 13%).

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