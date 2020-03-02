Во Львовской области 13 депутатов сельсовета оштрафовали за нарушение требований финконтроля

Против депутатов сельского совета в Холодной Воде судом рассмотрено 25 протоколов об административных правонарушениях

Против депутатов сельского совета в Холодной Воде судом рассмотрено 25 протоколов об административных правонарушениях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Прокуратуру Львовской области.

Указанные лица, на которых распространяется действие Закона Украины "О предотвращении коррупции", нарушили его требования и совершившили правонарушения, связанные с коррупцией, в частности несвоевременно подавали в НАЗК электронные декларации.

Правонарушители привлечены к административной ответственности, на них наложено взыскание в виде штрафа от 850 до 1700 грн.

В настоящее время решение Пустомытовского районного суда вступили в законную силу.

Напомним, в Золочевском районе Львовской области сельского голову посадили за решетку на 5 лет, его обвинили в подделке решения сельсовета.