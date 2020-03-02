Львов получил 30 новых троллейбусов

Львов делает ставку на экологические виды транспорта, активно работает над улучшением сферы перевозок пассажиров, обновлением и увеличением количества единиц общественного транспорта

Фото с сайта Львовского городского совета

Львов делает ставку на экологические виды транспорта, активно работает над улучшением сферы перевозок пассажиров, обновлением и увеличением количества единиц общественного транспорта

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.

Местный производитель ООО "Совместное украинско-немецкое предприятие "Электронтранс" и "Концерн-Электрон" изготавливает на заказ города 50 новых троллейбусов. Поставка транспорта, которая началась в конце прошлого года, продолжается. ЛКП "Львовэлектротранс" уже получило 30 новых троллейбусов. Новые "Электроны", которые прошли тестовый обзор, уже курсируют на маршрутах.

"В феврале мы получили от "Электрона" 10 троллейбусов, и сейчас у нас уже есть 30 новых троллейбусов. Из них 20 курсируют на маршрутах, 5 с завтрашнего дня будут на линии, а остальные 5 проходят обкатку. Новые троллейбусы курсируют на всех наших троллейбусных маршрутах", — сообщил директор ЛКП "Львовэлектротранс" Андрей Свищо.

По его словам, в новых троллейбусах "Электрон" есть камеры видеонаблюдения, установлены усовершенствованные системы GPS-отслеживания, зарядные USB-устройства для телефонов и гаджетов, а также роутеры Wi-Fi.

Каждый троллейбус оборудован кондиционерами для салона и для кабины водителя.

В салоне установлены новые, запатентованные пассажирские сиденья собственной разработки и изготовления. Они отлиты из склонаповненого полиамида — безопасного и негорючего материала.

Кузова троллейбусов из низколегированной нержавеющей стали с дополнительным антикоррозийным покрытием и облицованы алюмокомпозитними панелями, заводская гарантия на кузов 20 лет.

За последние 5 лет Львов заказал в "Електронтранса" 135 единиц транспорта: 10 троллейбусов, 9 трамваев, 1 електробус и 105 автобусов — 50 из них заказаны в прошлом году.

Напомним, "Львовэлектротранс" проводит дополнительные меры по дезинфекции всего подвижного состава для профилактики заболеваемости коронавирусом.