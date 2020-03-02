Ночная стрельба в Хмельницком: что случилось
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на местный источник vsim.ua.
1 марта в 22:50 в центральной части Хмельницкого на улице Шевченко возле гостиницы "Подолье” звучали выстрелы. Первым об этом сообщил на личной Facebook-странице Сергей Присяжный - фронтмен местной рок-группы "Мотор'ролла”.
На место инцидента оперативно прибыли правоохранители. Они задержали всех участников конфликта.
"Были выстрелы из пневматического оружия вверх. Всех участников инцидента полиция установила. Пострадавших нет. Проводится проверка”, - рассказала начальница сектора коммуникации ГУНП в Хмельницкой области Инна Глега.
Как информировали RegioNews ранее, 24 февраля около 17:00 на улице Титова г. Днепр между двумя группами мужчин возник конфликт. Они открыли стрельбу, в результате чего были ранены трое участников конфликта.
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