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02 марта 2020, 15:41 9

Голову ОТО в Хмельницкой области поймали на взятке

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02 марта 2020, 15:41 9
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В Хмельницкой области правоохранители задержали председателя ОТО, который требовал у бизнесмена $1,5 тысяч
Фото: Нацполиция Хмельницкой области
В Хмельницкой области правоохранители задержали председателя ОТО, который требовал у бизнесмена $1,5 тысяч

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Глава одной из объединенных территориальных общин требовал с частного предприятия $1,5 тыс неправомерной выгоды. Средства нужно было оплатить в обмен на организацию процесса положительного решения сессии ОТО и утверждения ею нормативно-денежной оценки земельного участка, на котором планировался добыча песка. Деньги чиновник хотел потратить на охотничье ружье.

Оперативники управления стратегических расследований в Хмельницкой области Нацполиции, следственное управление полиции области при помощи процессуального руководства прокуратуры Хмельницкой области задержали подозреваемого.

Как сообщали RegioNews ранее, председатель Коростенской райгосадминистрации и начальник отдела РГА в течение марта 2019 года требовали от заявителя неправомерную выгоду за выделение земли на территории района.


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