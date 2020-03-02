На Запорожье мужчина организовал у себя дома нелегальную АЗС с оборотом в 12 миллионов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По данным следствия, незаконный бизнес организовал владелец сети автомоек из Мелитополя. Заправку, которая действовала с грубым нарушением правил безопасности и без соответствующих разрешительных документов, он обустроил у себя во дворе.
Кроме того, злоумышленник сбывал контрафакт на территории района через оборудованную в микроавтобусе передвижную АЗС. Реализация топлива осуществлялась в обход налогового законодательства и приводила к масштабному недополучению средств местным бюджетом.
Во время следственных действий по месту расположения незаконной стационарной и мобильной АЗС правоохранители обнаружили почти 10 тонн топлива сомнительного качества и технологическое оборудование на более чем миллион гривен.
В рамках открытого уголовного производства на изъятое имущество и контрафактное топливо наложен арест. Незаконную АЗС демонтировали.
Продолжаются следственные действия. Устанавливаются источники происхождения контрафактного топлива и другие лица, причастные к противоправной деятельности.
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