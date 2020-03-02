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02 марта 2020, 15:41 8

На Запорожье мужчина организовал у себя дома нелегальную АЗС с оборотом в 12 миллионов

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02 марта 2020, 15:41 8
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На Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность нелегальной автозаправочной станции с ежемесячным оборотом почти в 12 миллионов гривен
На Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность нелегальной автозаправочной станции с ежемесячным оборотом почти в 12 миллионов гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, незаконный бизнес организовал владелец сети автомоек из Мелитополя. Заправку, которая действовала с грубым нарушением правил безопасности и без соответствующих разрешительных документов, он обустроил у себя во дворе.

Кроме того, злоумышленник сбывал контрафакт на территории района через оборудованную в микроавтобусе передвижную АЗС. Реализация топлива осуществлялась в обход налогового законодательства и приводила к масштабному недополучению средств местным бюджетом.

Во время следственных действий по месту расположения незаконной стационарной и мобильной АЗС правоохранители обнаружили почти 10 тонн топлива сомнительного качества и технологическое оборудование на более чем миллион гривен.

В рамках открытого уголовного производства на изъятое имущество и контрафактное топливо наложен арест. Незаконную АЗС демонтировали.

Продолжаются следственные действия. Устанавливаются источники происхождения контрафактного топлива и другие лица, причастные к противоправной деятельности.


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