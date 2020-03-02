Катастрофа МАУ: в Украину приедет большая делегация из Ирана с новостями
Как передает RegioNews, ссылаясь на УНИАН, об этом заявил 2 марта министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Швеции Анн Линде.
"Мы с министром обсудили (расследование сбития украинского самолета в Иране - ред.), потому что мы как раз входим в эту группу пяти стран, граждане которых, к величайшему сожалению, погибли в катастрофе, и мы обсуждали, каким образом продвигаемся (в расследовании - ред.)", - рассказал он.
По словам Пристайко, через несколько дней в Украину с официальным визитом прибудет министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань и во время его визита министры проведут телефонный разговор вместе со своими британским и афганским коллегами, во время которой обсудят ход расследования.
Также глава МИД отметил, что распространение коронавируса в Иране не помешало расследованию.
"Коронавирус не помешал проводить эту работу. У нас есть посольство на месте, есть контакты с иранской стороной. В ближайшее время мы ожидаем большую делегацию из Ирана, которая привезет новости, которые мы все ожидаем... И я думаю, что уже через пару дней мы сможем более подробно рассказать, каким образом происходит расследование, в частности, работа с "черными ящиками" и работа по компенсации", - добавил он.
Напомним, у Украины есть три закрытые версии по авиакатастрофе в Иране. Украина также выясняет, кто был заинтересован в атаке на украинский самолет.
СПРАВКА: пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) был сбит двумя иранскими ракетами 8 января 2020 года, всего через несколько минут после того, как он поднялся в воздух в международном аэропорту Тегерана.
В результате погибли все 176 человек, находившихся на борту, в том числе 11 граждан Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа). 11 января власти Ирана сообщили, что сбили самолет по ошибке, "на фоне напряженной ситуации, вызванной агрессивными действиями США".
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