На Кировоградщине нашли храм, которому более 6 тысяч лет
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на издание "Наследие предков”.
Группу исследователей, которые и обнаружили остатки древнего трипольского городища, а на его территории - храм, возглавлял Михаил Видейко.
"Это — остатки храма, в котором собирались жители целого поселка площадью около 238 гектаров, в котором было почти полторы тысячи жилищ. В храме найдены останки семи алтарей, на которых когда-то разжигали священный огонь. Это была величественная общественная постройка — представьте, ширина дверей, определенная по выявленным глиняным порогом, достигала 1,7 метра! То есть два человека могли в дверь зайти-выйти одновременно. Дальше шел десятиметровый коридор, и следующие двери — вообще два метра шириной! То есть масштабам эта постройка не уступала современным ей храмам Месопотамии”, - рассказал Видейко.
Как информировали RegioNews ранее, 11 февраля Львовский областной совет утвердила годовое финансирование программы сохранения культурного наследия.
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