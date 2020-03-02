На Прикарпатье еще одну женщину проверяют на коронавирус
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Галку.
1 марта ориентировочно в 18 часов в областную инфекционную больницу в Ивано-Франковске доставили жительницу Рожнятовского района с подозрением на коронавирус.
Об этом сегодня со ссылкой на гендиректора областной инфекционной больницы Романа Остяка сообщили в выпуске новостей UA.Карпаты. По его словам, у женщины – симптомы свиного вируса. Анализы госпитализированной отправили на диагностику.
Женщина несколько недель назад вернулась из Италии. Заместитель главного врача Любовь Андрусишин заметила, что у нее нет клинических симптомов коронавируса, но в тренировочных целях ее изолировали на проверку.
"У нас в области полно заробитчан из Италии, но это не означает, что при насморке надо ехать сразу в инфекционную больницу. Должен осмотреть сначала семейный врач. У нее насморк, нет высокой температуры, похоже на ОРВИ”, – добавила Андрусишин.
Напомним, жительницу Делятина госпитализировали в областную инфекционную больницу с подозрением на коронавирус. Ее анализ проверяли в Киеве, предварительно установили диагноз грипп средней тяжести, осложненный двусторонней пневмонией. После проверки коронавирус не нашли.
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