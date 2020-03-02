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02 марта 2020, 15:02 6

На Прикарпатье еще одну женщину проверяют на коронавирус

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02 марта 2020, 15:02 6
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Жительницу Рожнятовского района, которая недавно вернулась из Италии, обследуют врачи
Жительницу Рожнятовского района, которая недавно вернулась из Италии, обследуют врачи

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Галку.

1 марта ориентировочно в 18 часов в областную инфекционную больницу в Ивано-Франковске доставили жительницу Рожнятовского района с подозрением на коронавирус.

Об этом сегодня со ссылкой на гендиректора областной инфекционной больницы Романа Остяка сообщили в выпуске новостей UA.Карпаты. По его словам, у женщины – симптомы свиного вируса. Анализы госпитализированной отправили на диагностику.

Женщина несколько недель назад вернулась из Италии. Заместитель главного врача Любовь Андрусишин заметила, что у нее нет клинических симптомов коронавируса, но в тренировочных целях ее изолировали на проверку.

"У нас в области полно заробитчан из Италии, но это не означает, что при насморке надо ехать сразу в инфекционную больницу. Должен осмотреть сначала семейный врач. У нее насморк, нет высокой температуры, похоже на ОРВИ”, – добавила Андрусишин.

Напомним, жительницу Делятина госпитализировали в областную инфекционную больницу с подозрением на коронавирус. Ее анализ проверяли в Киеве, предварительно установили диагноз грипп средней тяжести, осложненный двусторонней пневмонией. После проверки коронавирус не нашли.


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