Развлекательные мероприятия с участием детей перенесьти - мэр Кропивницкого
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на CBN.
О вероятность того, что от атипичной пневмонии могут пострадать несовершеннолетние жители Кировоградщины, Райкович заявил на аппаратном совещании 2 марта.
"Массовые развлекательные мероприятия с участием школьников в настоящее время можно перенести. Мы уже об этом не раз говорим, – заявил Райкович. – Мы вместе должны пережить эту ситуацию, научиться слышать друг друга, помогать и действовать, как того требует протокол. Это испытание нам всем необходимо пройти достойно и цивилизованно”, -сказал мэр Кропивницкого.
Напомним, что в регионе уже зафиксированы две смерти от гриппа. Умершие - мужчины пожилого возраста, которые не были вакцинированы.
Как ранее сообщали RegioNews, в четверг, 5 марта, эвакуированы из китайской провинции Ухань, где сейчас бушует смертельно опасный коронавирус, могут оставить обсервацию в Новых Санжарах на Полтавщине.
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