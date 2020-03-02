В порту "Южный” "накрыли" партию кокаина стоимостью в 90 млн грн
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что в середине февраля текущего года в Морской торговый порт "Южный", на Одесщине, из одной из южно-американских стран поступил грузовой контейнер с автомобилями.
В ходе углубленного таможенного досмотра груза правоохранители обнаружили 31 брикет с высококачественным кокаином, общим весом почти 31 килограмм.
Ориентировочная стоимость изъято на черном рынке составляет более 90 миллионов гривен.
Было установлено, что часть ввезенного кокаина злоумышленники планировали контрабандой переправить в страны Европейского Союза.
В ходе проведения спецоперации правоохранители "взяли" в Киеве трех участников группировки, в том числе одного иностранного соорганизатора наркобизнеса.
Задержание произошло после закладки брикетов с кокаином в специально изготовленный тайник в автомобиле курьера для перевозки в ЕС. По имеющимся данным, участники группировки планировали в течение текущего года осуществить еще несколько контрабандных поставок в нашу страну: почти 500 килограммов кокаина для дальнейшего сбыта в Украине и странах ЕС.
в настоящее время продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации и участии в контрабанде наркотиков.
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