11:12  02 марта
КСУ накануне срочного заседания Рада рассмотрит конституционность закона о люстрации
15:03  02 марта
АМКУ открыл дело против "Нафтогаза" - за завышение цен на газ для населения
12:59  02 марта
Боевики обстреляли город в Донецкой области. Ранен местный житель
UA | RU
UA | RU
02 марта 2020, 14:49 13

В пограничной службе рассказали, сколько украинцев поехали в Россию по новым правилам

Читайте також
українською мовою
02 марта 2020, 14:49 13
Читайте також українською мовою
За сутки около 7 тысяч украинцев пересекли границу с Российской Федерацией по заграничным паспортам
Фото: ГМС
За сутки около 7 тысяч украинцев пересекли границу с Российской Федерацией по заграничным паспортам

Об этом говорится в сюжете ТСН, передает RegioNews.

По информации пограничников, 14 лицам было отказано в пересечении границы, так как загранпаспортов у них не было.

В Госпогранслужбе отмечают, что новые правила ускорят пересечение границы, а также должны предотвратить использование поддельных документов.

С 1 марта 2020 пересечении украинской границы с Россией осуществляется только на основании загранпаспорта. Это решение украинское правительство приняло в декабре прошлого года.

Вернуться в Украине тоже можно только с загранпаспортом. Изменения не касаются тех украинцев, которые въехали в РФ до 1 марта текущего года, они смогут вернуться назад по внутренним паспортам.


росія Украиїна
С 1 марта украинцы смогут ездить в Россию только с биометрическим паспортом
29 февраля 2020, 13:29
Украина обложит пошлиной импорт стали из России
26 февраля 2020, 15:26
Украина существенно уменьшила импорт товаров из России
14 февраля 2020, 18:19
Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
29 февраля 2020, 19:44
Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
29 февраля 2020, 12:42
Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
28 февраля 2020, 19:34
Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
29 февраля 2020, 18:48
В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
28 февраля 2020, 12:57
Непогода бушует в Украине: сорваны крыши, разрушены мосты, есть жертвы (обновляется)
25 февраля 2020, 19:57
Последние Популярные
Юрий Гаврилечко
Алексей Якубин
Виктор Таран
Все блоги »
Недвижимый магнат. Как Гройсман скупает Винницу
02 марта 2020, 08:59
Три года без мэра. Кто готовится занять кресло городского головы Луцка
27 февраля 2020, 16:40
Все публикации »
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Все видео »
Осачук Сергей Дмитриевич
Председатель Черновицкой областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »