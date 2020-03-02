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02 марта 2020, 14:48 5

В "ДНР" исключают мартовский обмен пленными

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02 марта 2020, 14:48 5
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Обмен пленными на Донбассе до конца марта провести не удастся якобы из-за позиции Киева
Фото: @zradaperemoga
Обмен пленными на Донбассе до конца марта провести не удастся якобы из-за позиции Киева

Как передает RegioNews, ссылаясь на РБК-Украина, об этом заявила "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова.

По ее словам, украинская сторона за период после обмена не подтвердила ни одного человека.

"По факту, на данный момент формула "всех установленных на всех установленных" практически отсутствует в связи с тем, что нет на данный момент таких людей. Люди, которые делают такие заявления, не меньше меня об этом знают", - сказала она.

Напомним, 1 марта глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Минске встретился с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком. Стороны говорили о взаимном освобождении удерживаемых лиц в формате "всех на всех", о чем лидеры "Нормандской четверки" договорились во время встречи в Париже в декабре 2019 года.


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