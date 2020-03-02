В "ДНР" исключают мартовский обмен пленными
Как передает RegioNews, ссылаясь на РБК-Украина, об этом заявила "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова.
По ее словам, украинская сторона за период после обмена не подтвердила ни одного человека.
"По факту, на данный момент формула "всех установленных на всех установленных" практически отсутствует в связи с тем, что нет на данный момент таких людей. Люди, которые делают такие заявления, не меньше меня об этом знают", - сказала она.
Напомним, 1 марта глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Минске встретился с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком. Стороны говорили о взаимном освобождении удерживаемых лиц в формате "всех на всех", о чем лидеры "Нормандской четверки" договорились во время встречи в Париже в декабре 2019 года.
- 17:58 02 марта На эвакуацию украинцев из Китая выделили 4,5 миллиона гривен
- 17:52 02 марта Для школ Херсонщины приобрели снятые с производства ноутбуки по завышенной цене
- 17:49 02 марта МИД сообщил детали рассмотрения дела ексдепутата Мельничука в Греции
- 17:48 02 марта Стрельба во Львовской области: подробности жестокого убийства девушки
- 17:44 02 марта Новым руководителем Волынской полиции стал Юрий Крошко
- 17:31 02 марта Последний Ильич: под Полтавой до сих пор стоит памятник диктатору Ленину
- 19:44 29 февраля Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
- 12:42 29 февраля Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
- 19:34 28 февраля Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
- 18:48 29 февраля Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
- 12:57 28 февраля В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
- 19:57 25 февраля Непогода бушует в Украине: сорваны крыши, разрушены мосты, есть жертвы (обновляется)