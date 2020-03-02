На содержание мостов в Николаеве планируют потратить 8 млн грн

Департамент ЖКХ намерен потратить 8 млн 30 тысяч грн на содержание мостов в Николаеве

Фото: Мой город

Департамент ЖКХ намерен потратить 8 млн 30 тысяч грн на содержание мостов в Николаеве

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Мой город.

Так, департамент ЖКХ Николаевского горсовета объявил тендер на содержание Южнобугского (Варваровского) и Ингульского мостов, Аляудской переправы, причала на каботажном моле, Ингульского пешеходного моста до 15 декабря текущего года. Ориентировочная стоимость работ составляет 8 млн 30 тысяч грн.

Желающие принять участие в торгах могут подавать свои тендерные предложения в системе публичных закупок "Прозорро" до 30 марта. Сам аукцион состоится 5 мая.

Согласно техзаданию, подрядчик должен проверять рабочее состояние Варваровского моста для разведения и сведения, ежедневно проводить техническое обслуживание рабочих поверхностей струек и ведущих шестерен; механизмов крепления, электрических кабельных трасс и пускорегулирующей электроаппаратуры, резьбовой поверхности силовых винтов; проверять состояние болтов соединений разводного пролета.. Ежегодно запланирована проверка опоры заземляющих устройств, состояния изоляции электрооборудования разводного пролета.

Что касается Ингульского моста, то проверяется его рабочее состояние для разведения и сведения. Также проводиться техническое обслуживание Ежеквартально должен проводиться планово-текущий ремонт уплотнения штоков и контрштоков; проверяться работа предохранительных клапанов на гидроцилиндрах, наличие зазора между корпусами подшипников, состояние заземляющих устройств. Помимо этого, подрядчик должен убирать тротуары, очищать пешеходную часть моста от пыли и сухого мусора, а также обеспечивать охрану объекта.

На Аляудской переправе подрядчик должен ежедневно проверять его конструкции, ремонтировать его элементы, а также охранять.

Также подрядчик должен проверять состояние конструкций и креплений с береговой частью Ингульского пешеходного моста, ремонтировать его элементы – ограждения, перила, а также при необходимости откачивать воду из понтонов.

Вместе с тем нужно проверять состояние конструкций причала на Каботажном моле, ремонтировать его ограждения, перила, а также охранять.

Ранее сообщалось, что часть пешеходного понтонного моста через реку Ингул рухнула 24 февраля во время сильного ветра. Хотя там установили заграждение и табличку, там лазают дети.

После чего городской голова Александр Сенкевич сообщил, что на восстановление рухнувшего понтонного моста уйдет не меньше месяца.