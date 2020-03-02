В Черновцах учителям уже второй раз в этом году задержали зарплату
Об этом пишет ИА АСС, передает RegioNewS.
В городском управлении образования объяснили, что задержка произошла из-за того, что не хватило государственной субвенции.
"У нас учителя школ получают зарплату из государственной субвенции. В феврале, как и в январе, Министерство финансов неправильно распределило средства, поэтому февральской субвенции не хватило на выплату зарплаты. Я думаю, деньги, которых не хватило, поступят со дня на день. Думаю, уже 5 марта учителя будут с зарплатой", - отметил в комментарии начальник Черновицкого городского управления образования Сергей Мартынюк.
Кроме того, главный педагог отметил, что уже есть распоряжение о перераспределении госсубвенции и выделение 10 млн грн на зарплату педагогам. Поэтому в дальнейшем подобных задержек, надеется, не будет.
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