Кабмин назначил и.о. руководителей трех облэнерго

Кабинет министров Украины согласовал назначение исполняющих обязанности руководителей Харьковоблэнерго, Хмельницкоблэнерго и Николаевоблэнерго

Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров Украины согласовал назначение исполняющих обязанности руководителей Харьковоблэнерго, Хмельницкоблэнерго и Николаевоблэнерго

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на соответствующие распоряжения от 26 февраля на правительственном портале.

Согласно текстам документов, Кабмин, в частности, согласился с предложениями Фонда государственного имущества по согласованию назначения Валерия Гапонова и.о. генерального директора акционерного общества "Хмельницкоблэнерго", Сергея Кугатова - и.о. гендиректора акционерного общества "Николаевоблэнерго" и Константина Логвиненко - и.о. гендиректора акционерного общества "Харьковоблэнерго".

Напомним, 14 февраля глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что намерен поднимать вопрос о смене руководства "Харьковоблэнерго", чтобы улучшить условия для ведения бизнеса.