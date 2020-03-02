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02 марта 2020, 14:12 42

"Будет весело": Богдан взялся за старое - вышел на работу

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02 марта 2020, 14:12 42
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Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан вернулся к адвокатской деятельности
Фото: facebook/Андрей Богдан
Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан вернулся к адвокатской деятельности

Как передает RegioNews, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Всем привет. Восстановил адвокатскую деятельность, так что приглашаю к сотрудничеству бизнесменов, политиков и других клиентов. Будет весело, держитесь!!!!", - написал он.

При этом Богдан добавил фото распечатки из Единого реестра адвокатов.

Напомним, 11 февраля Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента. На его место назначили Андрея Ермака.

Позже он сообщил, что всю заработную плату за время работы в ОП перечислил на благотворительность.


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