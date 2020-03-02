Пропавших под Киевом рыбаков ищут с вертолетами

Мужчины выходили на связь последний раз 29 февраля

Фото: УГСЧС в Киевской области

Мужчины выходили на связь последний раз 29 февраля

Об этом сообщили полиция и УГСЧС Киевской области, пишет RegioNews.





Под Киевом в селе Страхолесье, что на Иванковщине, двое мужчин на моторной лодке вышли на рыбалку и скрылись. Сейчас их местонахождение неизвестно. Полиция проводит поисковую операцию.

1 марта в 17:45 в полицию области поступило сообщение о том, что 28 февраля на Киевском море возле села Страхолесье два человека вышли на воду на лодке "Прогресс" в сторону базы "Нептун" Черниговской области.

29 февраля в 3:47 один из рыбаков вышел на связь и написал сообщение, что помощь им не нужна. После этого связь с мужчинами пропала.

Силами ДСНС, Нацполиции и местных жителей (знакомых рыбаков на двух личных лодках) в течение 1 марта проводились поиски, однако безрезультатно.