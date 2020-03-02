11:12  02 марта
КСУ накануне срочного заседания Рада рассмотрит конституционность закона о люстрации
12:06  02 марта
Гончарук рассказал, о чем говорил с Ермаком за ужином
12:59  02 марта
Боевики обстреляли город в Донецкой области. Ранен местный житель
UA | RU
UA | RU
02 марта 2020, 13:49 5

Пропавших под Киевом рыбаков ищут с вертолетами

Читайте також
українською мовою
02 марта 2020, 13:49 5
Читайте також українською мовою
Мужчины выходили на связь последний раз 29 февраля
Фото: УГСЧС в Киевской области
Мужчины выходили на связь последний раз 29 февраля

Об этом сообщили полиция и УГСЧС Киевской области, пишет RegioNews.



Под Киевом в селе Страхолесье, что на Иванковщине, двое мужчин на моторной лодке вышли на рыбалку и скрылись. Сейчас их местонахождение неизвестно. Полиция проводит поисковую операцию.

1 марта в 17:45 в полицию области поступило сообщение о том, что 28 февраля на Киевском море возле села Страхолесье два человека вышли на воду на лодке "Прогресс" в сторону базы "Нептун" Черниговской области.

29 февраля в 3:47 один из рыбаков вышел на связь и написал сообщение, что помощь им не нужна. После этого связь с мужчинами пропала.

Силами ДСНС, Нацполиции и местных жителей (знакомых рыбаков на двух личных лодках) в течение 1 марта проводились поиски, однако безрезультатно.


ЧП
Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
29 февраля 2020, 19:44
Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
28 февраля 2020, 19:34
Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
29 февраля 2020, 12:42
Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
29 февраля 2020, 18:48
В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
28 февраля 2020, 12:57
Непогода бушует в Украине: сорваны крыши, разрушены мосты, есть жертвы (обновляется)
25 февраля 2020, 19:57
Последние Популярные
Алексей Якубин
Виктор Таран
Мустафа Найем
Все блоги »
Недвижимый магнат. Как Гройсман скупает Винницу
02 марта 2020, 08:59
Три года без мэра. Кто готовится занять кресло городского головы Луцка
27 февраля 2020, 16:40
Все публикации »
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Все видео »
Осачук Сергей Дмитриевич
Председатель Черновицкой областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »