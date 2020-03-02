Коронавирус в ЕС: уровень угрозы повышен до высокого
Как передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге 2 марта.
По ее словам, оценка риска заболевания коронавирусом в Евросоюзе повышена с умеренного до высокого уровня. Она также объявила, что ЕС создает группу реагирования Corona, которая сосредоточится на борьбе с вирусом.
В состав группы войдут Янез Ленарчич, который будет отвечать за кризисное управление, Стелла Кириакидис (вопросы здравоохранения), Илва Йоханссон (вопросы, связанные с границами), Адина Валеан (мобильность) и Паоло Джентилони (макроэкономические аспекты).
Напомним, по состоянию на 2 марта в мире зафиксировано 89 074 больных коронавирусом Covid-19, умерли 3044 человека, а выздоровели 45110.
Наиболее пораженными странами, кроме Китая, являются Иран, Италия, Япония и Южная Корея.
СПРАВКА: 2019-nCov (COVID-19) принадлежит к большой группе коронавирусов. В некоторых случаях течение болезни - легкий, в некоторых - с симптомами простуды и гриппа, в том числе с высокой температурой и кашлем, в более сложных случаях наблюдается одышка. Это может перерасти в пневмонию, которая может быть смертельной. Большинство больных, однако, выздоравливают.
- 14:19 02 марта "Слуга народа" собирает фракцию перед внеочередным заседанием Верховной Рады
- 14:12 02 марта "Будет весело": Богдан взялся за старое - вышел на работу
- 14:10 02 марта У ребенка в Днепропетровской области коронавирус не подтвержден - облсовет
- 14:00 02 марта Коронавирус в ЕС: уровень угрозы повышен до высокого
- 13:52 02 марта 57-летний украинец пытался провезти в "ДНР" психотропы
- 13:49 02 марта Пропавших под Киевом рыбаков ищут с вертолетами
- 19:44 29 февраля Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
- 19:34 28 февраля Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
- 12:42 29 февраля Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
- 18:48 29 февраля Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
- 12:57 28 февраля В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
- 19:57 25 февраля Непогода бушует в Украине: сорваны крыши, разрушены мосты, есть жертвы (обновляется)