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02 марта 2020, 13:34 6

Зеленский посещает спортклуб, абонемент в который стоит 86 тысяч гривен

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02 марта 2020, 13:34 6
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В сети появилось фото с президентом Владимиром Зеленским в элитном спортивном клубе на Печерске, где абонемент стоит 86 тысяч гривен
В сети появилось фото с президентом Владимиром Зеленским в элитном спортивном клубе на Печерске, где абонемент стоит 86 тысяч гривен

Фотографию обнародовал фитнес-тренер Вадим Петров в Facebook и Instagram, передает RegioNews.

Занятия в этом спорткомплексе отнюдь не дешевое удовольствие: стоимость годового платинового абонемента - 86 тысяч гривен, а золотой пропуск на фитнес в "Gymmaxx" стоит 60 тысяч гривен.


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