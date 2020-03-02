Зеленский посещает спортклуб, абонемент в который стоит 86 тысяч гривен

В сети появилось фото с президентом Владимиром Зеленским в элитном спортивном клубе на Печерске, где абонемент стоит 86 тысяч гривен

В сети появилось фото с президентом Владимиром Зеленским в элитном спортивном клубе на Печерске, где абонемент стоит 86 тысяч гривен

Фотографию обнародовал фитнес-тренер Вадим Петров в Facebook и Instagram, передает RegioNews. Занятия в этом спорткомплексе отнюдь не дешевое удовольствие: стоимость годового платинового абонемента - 86 тысяч гривен, а золотой пропуск на фитнес в "Gymmaxx" стоит 60 тысяч гривен.



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