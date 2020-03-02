В феврале украинцы получат самую низкую платежку за весь отопительный сезон - премьер
Как передает RegioNews, об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, люди получат объединенную платежку - за газ и его транспортировку.
"Правительство выполнило поручение президента и обеспечило уменьшение платежки за отопление. Мы разработали механизм, позволяющий каждому теплопоставщику уменьшить "платежку", а это - прозрачное рыночное ценообразование", - говорится в сообщении.
Также глава правительства заверил, что Кабмин продолжит "политику энергоэффективности - чтобы у украинцев постоянно уменьшались расходы на коммунальные услуги".
Напомним, ранее Алексей Гончарук объяснил, почему украинцы получили две платежки за тепло в январе - этой зимой снижены сумму в платежках за тепло до 30% для пользователей индивидуального отопления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Но за январь люди получили две платежки за газ и транспортировку. Если вы сложите цифры обоих платежек, то увидите - в январе этого года, сумма в обоих платежках меньше, чем в той единой платежке, которая была в январе прошлого года", - сказал премьер.
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