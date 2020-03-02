Во Львовской области отыскали двух заблудившихся туристов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
1 марта в 22:36 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в с. Коростов Сколевского района во время спуска с горы Парашка заблудились двое туристов. На поиски туристов направлены спасатели Славской поисково-спасательной группы отряда технической службы ГСЧС Украины.
2 марта в 02:25 спасатели нашли заблудившихся в районе горы Корчанка, вивили их до населенного пункта. В медицинской помощи туристы не нуждались.
До проведения поисковых работ привлекалось 10 спасателей и 2 единицы спецтехники.
По данным Укргидрометцентра, 2-3 марта в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей в связи со снегопадами и метелью ожидается значительная снеголавинная опасность 3 уровня.
- 14:19 02 марта "Слуга народа" собирает фракцию перед внеочередным заседанием Верховной Рады
- 14:12 02 марта "Будет весело": Богдан взялся за старое - вышел на работу
- 14:10 02 марта У ребенка в Днепропетровской области коронавирус не подтвержден - облсовет
- 14:00 02 марта Коронавирус в ЕС: уровень угрозы повышен до высокого
- 13:52 02 марта 57-летний украинец пытался провезти в "ДНР" психотропы
- 13:49 02 марта Пропавших под Киевом рыбаков ищут с вертолетами
- 19:44 29 февраля Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
- 19:34 28 февраля Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
- 12:42 29 февраля Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
- 18:48 29 февраля Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
- 12:57 28 февраля В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
- 19:57 25 февраля Непогода бушует в Украине: сорваны крыши, разрушены мосты, есть жертвы (обновляется)