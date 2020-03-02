11:12  02 марта
КСУ накануне срочного заседания Рада рассмотрит конституционность закона о люстрации
12:06  02 марта
Гончарук рассказал, о чем говорил с Ермаком за ужином
12:59  02 марта
Боевики обстреляли город в Донецкой области. Ранен местный житель
UA | RU
UA | RU
02 марта 2020, 13:20 4

В столичном метро расклеили плакаты с информацией о коронавирусе

Читайте також
українською мовою
02 марта 2020, 13:20 4
Читайте також українською мовою
На станциях висят буклеты, в которых можно поинтересоваться, как уберечься от болезни
На станциях висят буклеты, в которых можно поинтересоваться, как уберечься от болезни

Об этом сообщает корреспондент Depo.Киев, пишет RegioNews.

В частности, на станции метро "Черниговская" такие плакаты висят сразу за турникетами.

Среди советов - мыть руки минимум 20 секунд, а также кашлять в салфетку. Также нужно держаться подальше от людей, которые кашляют.

Также горожанам советуют, как правильно надевать маску и как правильно ее утилизировать.

Напомним, для предотвращения коронавируса в Киеве дезинфицируют общественный транспорт.

Также в Киеве прошли учения на случай коронавируса.


коронавірус
Не допустить коронавирус в Николаев: в аэропорту провели показательные учения
28 февраля 2020, 18:03
В Киеве провели учения по выявлению коронавируса
28 февраля 2020, 15:09
На 19 вокзалах созданы пункты для изоляции больных на коронавирус
27 февраля 2020, 18:34
Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
29 февраля 2020, 19:44
Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
28 февраля 2020, 19:34
Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
29 февраля 2020, 12:42
Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
29 февраля 2020, 18:48
В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
28 февраля 2020, 12:57
Непогода бушует в Украине: сорваны крыши, разрушены мосты, есть жертвы (обновляется)
25 февраля 2020, 19:57
Последние Популярные
Алексей Якубин
Виктор Таран
Мустафа Найем
Все блоги »
Недвижимый магнат. Как Гройсман скупает Винницу
02 марта 2020, 08:59
Три года без мэра. Кто готовится занять кресло городского головы Луцка
27 февраля 2020, 16:40
Все публикации »
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Все видео »
Осачук Сергей Дмитриевич
Председатель Черновицкой областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »