Дело Шеремета: апелляцию Антоненко перенесли из-за болезни судьи

Рассмотрение апелляции на арест музыканта Андрея Антоненко, которого следствие подозревает в убийстве журналиста Павла Шеремета, перенесено из-за того, что судья заболел

Фото: Facebook

Рассмотрение апелляции на арест музыканта Андрея Антоненко, которого следствие подозревает в убийстве журналиста Павла Шеремета, перенесено из-за того, что судья заболел

Об этом сообщил в Facebook юрист Леонид Маслов, передает RegioNewsю

"Рассмотрение апелляционных жалоб по Риффмайстеру сегодня не состоится. Судья заболел", - написал Маслов.

Ранее Адвокаты подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко заявили, что их подзащитный не отказывался от проведения следственного эксперимента и прохождения допроса на полиграфе.

Генпрокурор Руслан Рябошапка, следствие пока не может раскрыть результаты роботи.